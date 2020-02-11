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  • 12.02.2020 09:19
  • Son Güncelleme: 12.02.2020 09:19

para kazanma yöntemleri nedir? ?

'tan nasıl para kazanılır? Whatsapp para kazanma yöntemleri oldukça merak ediliyor. Facebook'un kurucusu , WhatsApp'ın para kazanmak için kullanacağı yöntemi açıkladı. Popülaritesine rağmen bir gelir modeli geliştiremeyen WhatsApp, 2009 yılında 0.99 dolarlık bir ücret karşılığında kullanılabiliyorken, 2014 yılında 22 milyar dolarlık bir anlaşma üzerine Facebook'a satılmasıyla birlikte tamamen ücretsiz hale gelmişti.

WhatsApp'tan nasıl para kazanılır?

Facebook'un bünyesine katılan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın toplamda 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz. Kısa vadede gelir elde edebilmek adına yeni bir proje üstünde çalışan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklama doğrultusunda, WhatsApp'ın para kazanma yöntemi belli oldu.

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