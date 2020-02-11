Facebook'un bünyesine katılan dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın toplamda 1.5 milyar aktif kullanıcısı bulunuyor. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz. Kısa vadede gelir elde edebilmek adına yeni bir proje üstünde çalışan Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg'in yaptığı açıklama doğrultusunda, WhatsApp'ın para kazanma yöntemi belli oldu.

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