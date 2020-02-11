Dünya genelinde en fazla kullanılan ve popüler olan Whatsapp uygulaması ile ilgili yeni açıklamalar her gün yakından takip ediliyor. Whatsapp kullanıcıları haberleri takip ederek, kendilerini etkileyip etkilemediğini öğrenmek istiyor. Whatsapp'tan son gelen haber ise pek iç açıcı değil. Whatsapp kuralları yeniden belirledi. Ve bu kurallara uymayanlar ağır bedel ödeyebilir. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Detayları sayfamızda sizlere aktarıyoruz.

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