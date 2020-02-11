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  • 11.02.2020 16:17
  • Son Güncelleme: 11.02.2020 16:25

Mahkeme yolu gözükecek! kullanırken bunu yaparsanız...

Milyonlarca kullanıcısı olan 'ta devamlı olarak yeni gelişmeler oluyor. WhatsApp son aldığı karar ile kullanıcıları şaşırttı. Artık Whatsapp kullanırken çok dikkatli olmak gerekiyor. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

Dünya genelinde en fazla kullanılan ve popüler olan Whatsapp uygulaması ile ilgili yeni açıklamalar her gün yakından takip ediliyor. Whatsapp kullanıcıları haberleri takip ederek, kendilerini etkileyip etkilemediğini öğrenmek istiyor. Whatsapp'tan son gelen haber ise pek iç açıcı değil. Whatsapp kuralları yeniden belirledi. Ve bu kurallara uymayanlar ağır bedel ödeyebilir. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. Detayları sayfamızda sizlere aktarıyoruz.

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