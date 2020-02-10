2 bin 480 TL altı telefonlar hangileri? Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefon listesi ve fiyatları

Uygun fiyata iyi donanımlı cihaz sahibi olmak isteyenler güncel telefon fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle şu günlerde 2 bin 480 bin TL altı telefonları araştırıyor. Özellikle 2 bin 480 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyor. İşte güncel telefon fiyat listesi...

2 BİN 480 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP

Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi

4 GB RAM

Pil Gücü 4000 mAh

Ekran Boyutu 6,3 inç

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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