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  • 10.02.2020 17:27
  • Son Güncelleme: 10.02.2020 17:30

2 bin 480 TL altı telefonlar hangileri? Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu uygun telefon listesi ve fiyatları

2 bin 480 TL altı telefonlar telefon almayı düşünenler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Eski model kullandığı telefonu yenisiyle değiştirmek isteyenler uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi edinmek istiyor. Yazımızda son dönemlerde 2500 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan telefonları derledik. İşte Xiaomi, Samsung, Huawei, Meizu listesi ve fiyatları...

Uygun fiyata iyi donanımlı cihaz sahibi olmak isteyenler güncel telefon fiyatları hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle şu günlerde 2 bin 480 bin TL altı telefonları araştırıyor. Özellikle 2 bin 480 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri öğrenmek istiyor. İşte güncel telefon fiyat listesi...

2 BİN 480 TL ALTI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2200 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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