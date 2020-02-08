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  • 08.02.2020 14:05
  • Son Güncelleme: 08.02.2020 14:09

Son dakika: 'a büyük şok! erlar Twitter hesaplarını ele geçirdi

Son dakika haberi... Sosyal medya devi 'a büyük şok. Bilgisayar korsanları, Twitter'ın resmi hesaplarını ele geçirdi. Twitter sözcüsü, saldırı fark edilir edilmez söz konusu hesapları kilitlediklerini, saldırının yarattığı tahribatı gidermeye çalıştıklarını duyurdu.



Sanal korsanlar, internet güvenliğinde son teknolojiyi kullanan Twitter'ın güvenlik duvarını aştı.

Hesaplarının ele geçirildiğini doğrulayan Twitter, saldırıdan Messenger platformunun da etkilendiği belirtildi.

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