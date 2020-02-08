Sanal korsanlar, internet güvenliğinde son teknolojiyi kullanan Twitter'ın güvenlik duvarını aştı.
Hesaplarının ele geçirildiğini doğrulayan Twitter, saldırıdan Messenger platformunun da etkilendiği belirtildi.
Sanal korsanlar, internet güvenliğinde son teknolojiyi kullanan Twitter'ın güvenlik duvarını aştı.
Hesaplarının ele geçirildiğini doğrulayan Twitter, saldırıdan Messenger platformunun da etkilendiği belirtildi.
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