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  • 01.02.2020 09:54
  • Son Güncelleme: 01.02.2020 09:54

silinen mesaj nasıl okunur? WhatsApp Web'e nasıl girilir? Kullananlar dikkat!

silinen mesaj nasıl okunur? Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan WhatsApp kullanıcıları, silinen mesajları okumanın yolunu arıyor. İstenmeden veya istenerek silinen mesajları geri dönüşü mümkün. Uygulamayı kullanan binlerce vatandaş, silinen mesajları okumanın yollarını araştırmaya başladı. İşte WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? Merak edilen detaylar haberimizde... Mesajları herkesten sil özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya bireysel sohbetten silmenizi sağlar. Özellikle de yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik çok yararlıdır.

WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? İşte okumanın yolu...

Dünyada pek çok kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Whatsapp ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Whatsapp'ta mesajlar siliniyor. Fakat gönderilen mesajların nasıl silineceği oldukça merak ediliyor. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Ayrıca Whatsapp'ı masaüstünde de kolayca kullanabilirsiniz. WhatsApp'a telefondan girilebildiği gibi bilgisayardan da giriş sağlanabiliyor.

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