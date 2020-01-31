Dünyada pek çok kullanıcı tarafından kullanılan WhatsApp popüler mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor. Whatsapp ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bilindiği gibi Whatsapp'ta mesajlar siliniyor. Fakat gönderilen mesajların nasıl silineceği oldukça merak ediliyor. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Ayrıca Whatsapp'ı masaüstünde de kolayca kullanabilirsiniz. WhatsApp'a telefondan girilebildiği gibi bilgisayardan da giriş sağlanabiliyor.

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