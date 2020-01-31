WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan WhatsApp kullanıcıları, silinen mesajları okumanın yolunu arıyor. İstenmeden veya istenerek silinen mesajları geri dönüşü mümkün. Uygulamayı kullanan binlerce vatandaş, silinen mesajları okumanın yollarını araştırmaya başladı. İşte WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? Merak edilen detaylar haberimizde... Mesajları herkesten sil özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya bireysel sohbetten silmenizi sağlar. Özellikle de yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik çok yararlıdır.

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