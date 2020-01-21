Yeni geliştirilen İHA’lar, sürü halinde Hercules’ten fırlatılacak

Star Wars (Yıldız savaşları) filmi gerçek oldu. ABD'li Dynetics tarafından geliştirilen X-61A İHA, Lockheed Martin uçağı olan C-130 Hercules'in kanadının altından fırlatılarak göreve başladı. Bu gelişme, sürü İHA ile operasyona çıkma kolaylığını sağladı.
Her biri ayrı hedefe kilitlenen onlarca İHA'nın fırlatılmasıyla, düşman savunma sistemlerinin yok edileceği açıklandı. Ayrıca görevi sona eren İHA'ların özel bir mekanizma ile C-130 Hercules tarafından havada yakalanması üzerinde çalışıldığı da açıklandı.
Her biri ayrı hedefe kilitlenen onlarca İHA'nın fırlatılmasıyla, düşman savunma sistemlerinin yok edileceği açıklandı. Ayrıca görevi sona eren İHA'ların özel bir mekanizma ile C-130 Hercules tarafından havada yakalanması üzerinde çalışıldığı da açıklandı.
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