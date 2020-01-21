Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Whatsapp ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. WhatsApp'ta karşı taraf görmeden mesajınızı silmek için 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye var. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan WhatsApp kullanıcıları, silinen mesajları okumanın yolunu arıyor. İşte WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur?

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