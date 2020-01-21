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  • 21.01.2020 09:14
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 09:16

'ye nın adresi belli oldu!

’de ’a erişim sorunu yaşanmasının ardından en çok merak edilen soru nın adresi oldu. Siber saldırı haritasını gösteren 'te Türkiye, gün ide en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla , ve 'dan saldırı geldiği kaydedildi.

Türkiye'ye siber saldırının adresi belli oldu!

'de gün boyunca öğle saatlerinden beri devam eden 'a erişim sorunun sebebinin dan kaynaklandığını açıklamasının ardından gözler siber saldırı haritasını gösteren 'e döndü. Parsecure Map'te Türkiye'nin yoğun bir saldırı altında olduğu görüldü.

ABD, RUSYA VE HOLLANDA'DAN SALDIRI
Saat 18.45 itibariyle Google'a erişim sorunu çözülürken Türkiye, Parsecure Map sitesinde en fazla saldırıya uğrayan ülke olarak görüldü. Türkiye'ye en fazla , ve 'dan saldırı geldiği belirtildi.

Gün içerisinde Türkiye'ye siber saldırıların devam ettiği sıralarda ABD, , Vietnam, ve bazı diğer ülkelerden binlerce saldırı gerçekleşti.

NE OLMUŞTU?
ise, Google'a erişim sorunun ardından siber saldırı altında olduklarını belirtmiş ve saldırıların Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapıldığını açıklamıştı.

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