Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 21.01.2020 17:58
  • Son Güncelleme: 21.01.2020 18:00

Milyonlar bekliyordu! silinen mesaj nasıl okunur? WhatsApp silinen mesaj okunur mu?

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. Whatsapp ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. WhatsApp'ta karşı taraf görmeden mesajınızı silmek için 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye var. Karşı tarafında görmesi önemli değilse sadece mesajı kaldırmak istiyorsanız karşı taraf görse bile 4096 saniye yani 1 saat 8 dakika 16 saniye dakika içinde WhatsApp mesajınızı silebilirsiniz. Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan WhatsApp kullanıcıları, silinen mesajları okumanın yolunu arıyor. İşte WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur?

WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? İşte okumanın yolu...

WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? Dünyanın en çok kullanılan uygulaması olan WhatsApp kullanıcıları, silinen mesajları okumanın yolunu arıyor. İstenmeden veya istenerek silinen mesajları geri dönüşü mümkün. Uygulamayı kullanan binlerce vatandaş, silinen mesajları okumanın yollarını araştırmaya başladı. İşte WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? Merak edilen detaylar haberimizde... Mesajları herkesten sil özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bir gruptan veya bireysel sohbetten silmenizi sağlar. Özellikle de yanlış sohbete mesaj gönderdiyseniz veya gönderdiğiniz mesajda bir hata varsa bu özellik çok yararlıdır.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriMilyonlar bekliyordu! WhatsApp silinen mesaj nasıl okunur? WhatsApp silinen mesaj okunur mu?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri