Son dakika: İnternet neden yok? Türk Telekom Google ve Gmail'e neden girilmiyor? İnternette sorun mu var?

"İnternete neden girilmiyor?" ve "İnternette sorun mu var?" soruları günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Yaklaşık bir saattir Google'da yaşanan çökme sorunu birçok kullanıcıyı etkiledi. Google'ın servislerinden olan Gmail ve YouTube peş peşe yaşanan çökmelerin ardından kullanıcılar çökmelerin nedenini merak etmeye başladı. Google'a bağlı birçok serviste kopmalar yaşanıyor.

İNTERNETTE SORUN MU VAR?

Google'a bağlı birçok serviste kopmalar devam ediyor. Söz konusu sorun hakkında henüz Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı. Google'ın teknik sorularının paylaşıldığı haritada ise Türkiye'nin büyük bir bölümünde erişim sıkıntısının yaşandığı görülüyor.

İşte Google arıza haritası...

TÜRK TELEKOM'DAN AÇIKLAMA

Yaşanan problemle ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi. Gelen son dakika açıklamada 'Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır' ifadeleri kullanıldı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklama şu şekilde:

20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız.

GOOGLE HAKKINDA

Google, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.

GMAİL HAKKINDA

Gmail, Google'ın sunduğu reklam destekli ücretsiz bir e-posta hizmeti. Kullanıcılar Gmail'e güvenli web postasının yanı sıra POP3 veya IMAP4 protokolleri aracılığıyla da erişebilir.