Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 20.01.2020 19:02
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 19:02

Son dakika: ? TTNET ? !

? Ülkemizde milyonlarca kişi internette çeşitli erişim sorunları yaşamaya devam ediyor. Milyonlarca vatandaş bu kapsamda özellikle şu saatlerde "İnternet ne zaman düzelecek?" sorusuna yanıt arıyor. Son dakika açıklaması yapan Türk Telekom, bugün internet erişiminde yaşanan sorunların, "siber saldırı" kaynaklı olduğunu duyurdu. Peki, TTNET ? İşte !

İnternet ne zaman düzelecek, neden yok?

İnternet ne zaman düzelecek? TTNET internet neden yok? Bu sorular günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Türk Telekom internet arıza açıklaması geldi. Türkiye genelinde yaşanan internet erişim sorununun ardından milyonlarca vatandaş "İnternet ne zaman düzelecek" sorusuna yanıt arıyor. Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğunu, kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

TÜRK TELEKOM ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Türk Telekom, bugün internet erişiminde yaşanan sorunların, "siber saldırı" kaynaklı olduğunu açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

"Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

"Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

"Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriSon dakika: İnternet ne zaman düzelecek? TTNET internet neden yok? Türk Telekom internet arıza açıklaması!
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri