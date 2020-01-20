İnternet ne zaman düzelecek? TTNET internet neden yok? Bu sorular günün en çok araştırılanları arasında bulunuyor. Türk Telekom internet arıza açıklaması geldi. Türkiye genelinde yaşanan internet erişim sorununun ardından milyonlarca vatandaş "İnternet ne zaman düzelecek" sorusuna yanıt arıyor. Türk Telekom, yaşanan internet erişim sorunun, siber saldırı ile ilgili olduğunu, kullanıcıların bu durumdan etkilenmemesi için çalışmaların sürdürüldüğünü duyurdu.

TÜRK TELEKOM ERİŞİM SORUNU AÇIKLAMASI

Türk Telekom, bugün internet erişiminde yaşanan sorunların, "siber saldırı" kaynaklı olduğunu açıkladı.

Türk Telekom'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"20 Ocak 2020 Pazartesi günü internet erişiminde yaşanan problemlere dair, Türk Telekom olarak halkımızı ve paydaşlarımızı bilgilendirme sorumluluğumuz çerçevesinde açıklama yapılması gereği doğmuştur.

"Söz konusu erişim aksaklıkları, dünyada pek çok kurumun hatta devletlerin maruz kalabildiği 'Siber Saldırı' ile ilgili olup, saldırılar bu kez Türk Telekom'un DNS'lerine yönelik yapılmaktadır.

"Türk Telekom'un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları, saldırıları bertaraf etmek, yurt içi ve yurt dışı internet trafiğini normal seyrinde devam ettirmek için yoğun bir çalışma içerisindedir.

"Türkiye'nin en büyük Siber Güvenlik Merkezine sahip olan Türk Telekom'un, gerekli önlemleri alarak, kullanıcılarımızın bu saldırılardan etkilenmemesi için çalışmalarını sürdüğünü kamuoyunun bilgisine sunarız."