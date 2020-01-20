Google'da yaşanan çökme sorunu birçok kullanıcıyı etkiledi. Google'ın servislerinden olan Gmail ve YouTube peş peşe yaşanan çökmelerin ardından kullanıcılar çökmelerin nedenini merak etmeye başladı. Google'a bağlı birçok serviste kopmalar yaşanırken sorun hakkında henüz Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı.
İşte Google arıza haritası...
GOOGLE HAKKINDA
Google, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.
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