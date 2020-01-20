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  • 20.01.2020 16:27
  • Son Güncelleme: 20.01.2020 16:43

servislerinde çökme yaşandı! , Google ve 'de yaşanan sorun kullanıcıları etkiledi

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'da ve , gibi birçok Google servisinde çökme yaşandı. Google'da yaşanan çökme nedeniyle kullanıcılar Gmail ve YouTube gibi platformlara erişim sağlayamadı. Bazı kullanıcıların ise Google'a bağlı servislere zorlukla erişim sağladığı belirtiliyor.

Google servislerinde çökme sorunu!

Google'da yaşanan çökme sorunu birçok kullanıcıyı etkiledi. Google'ın servislerinden olan Gmail ve YouTube peş peşe yaşanan çökmelerin ardından kullanıcılar çökmelerin nedenini merak etmeye başladı. Google'a bağlı birçok serviste kopmalar yaşanırken sorun hakkında henüz Google'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Google arıza haritası...

GOOGLE HAKKINDA

Google, İnternet araması, çevrim içi bilgi dağıtımı, reklam teknolojileri ve arama motorları için yatırımlar yapan çok uluslu Amerikan anonim şirketidir. İnternet tabanlı hizmet ve ürünler geliştirir, ek olarak bunlara ev sahipliği yapar.

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