Dünyada en fazla kullanıcısı olan ve akıllı telefonların vazgeçilmez uygulaması Whatsapp'tan kullanıcıları üzecek haber geldi. Bu anlamda Whatsapp ile ilgili yeni gelen haber kullanıcıları bayahı yakından ilgilendiriyor. Whatsapp bu sefer kullanıcıları üzecek. Whatsapp kuralları sonrasında bunu yapanlara mahkeme yolu gözüktü. WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

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