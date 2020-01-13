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  • 13.01.2020 17:17
  • Son Güncelleme: 13.01.2020 17:33

Değişim furyası! Mobile 0.16.5 güncellemesindeki yeni araç, envanter ve modlar heyecan yarattı

Dünya genelinde 'battle royale' tarzında en çok oynanan oyunlardan birisi olan Mobile için yeni bir güncelleme yayınlandı. PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi ile oyun severlere yeni birçok özellik sunuldu. Oyunda yepyeni Hakimiyet oyun modu, yeni Arena haritası ve yeni bir araç yer alıyor. Bu kapsamda oyunla ilgili gelişmeleri yakından takip edenler yeni güncellemede yer alan envanter, araç ve özellikleri öğrenmek istiyor. İşte PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi ile gelen özellikler

Değişim furyası! PUBG güncellemesi heyecan yarattı

PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi, oyun severler tarafından heyecanla bekleniyordu. 10 Ocak günü yayınlanan güncellemede Royale Pass 11. Sezonu: Yarın Operasyonu ve pek çok yeni içerik sunuldu. Güncellemede yeni gelen hafif kar aracı dikkat çekerken oyuna güvenlik özellikleri, indirme durum tuşları gibi ek güncellemeler de getirildi.

PUBG GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT ÇEKENLER

Hafif Kar Aracı – Klasik modda sadece Vikendi haritasında bulunan bu yeni araç, 2 kişiye kadar alabiliyor. Orijinal Kar Aracı'na göre daha hızlı ve daha kolay hareket ederken, daha kolay hasar alabiliyor.

Silah Dengelemeleri - Groza'nın Takım Arena modundaki tek atış hasarı 48'den 45'e düşürüldü.

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