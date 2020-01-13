PUBG Mobile 0.16.5 güncellemesi, oyun severler tarafından heyecanla bekleniyordu. 10 Ocak günü yayınlanan güncellemede Royale Pass 11. Sezonu: Yarın Operasyonu ve pek çok yeni içerik sunuldu. Güncellemede yeni gelen hafif kar aracı dikkat çekerken oyuna güvenlik özellikleri, indirme durum tuşları gibi ek güncellemeler de getirildi.

PUBG GÜNCELLEMESİNDE DİKKAT ÇEKENLER

Hafif Kar Aracı – Klasik modda sadece Vikendi haritasında bulunan bu yeni araç, 2 kişiye kadar alabiliyor. Orijinal Kar Aracı'na göre daha hızlı ve daha kolay hareket ederken, daha kolay hasar alabiliyor.

Silah Dengelemeleri - Groza'nın Takım Arena modundaki tek atış hasarı 48'den 45'e düşürüldü.