Beklenen an geldi! PUBG Mobile 11. sezon ne zaman başlıyor? Yeni envanter ve özellikler heyecan yarattı

PUBG Mobile 11. sezon ne zaman başlıyor sorusu 8 Ocak Çarşamba gününün en çok araştırılanları arasında yer aldı. Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişinin oynadığı PUBG'de yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından 11. sezon hakkında açıklama geldi. Oyunda yer alacak yeni özellikler ve envanterler heyecan yarattı.

PUBG MOBİLE 11. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG 10. sezon 8 Ocak tarihinde sona erecek. PUBG kullanıcılarına sezonun ardından 0.16.5 güncellemesini sunulacak. Güncelleme için tarih verilmezken 9 Ocak'tan sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İşte PUBG hesaplarından 11. sezonla ilgili yapılan o paylaşım...