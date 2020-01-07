PUBG Mobile 11. sezon ne zaman başlayacak? PUBG Mobile'da yeni sezon için heyecanlı bekleyiş devam ederken 11. sezonla ilgili beklenen paylaşım geldi. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. Bu kapsamda PUBG meraklıları arama motorlarında PUBG 11. sezon yeni özellikleri neler olacak sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen detaylar...

PUBG MOBİLE 11. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG 10. sezon 8 Ocak tarihinde sona erecek. PUBG kullanıcılarına sezonun ardından 0.16.5 güncellemesini sunulacak. Güncelleme için tarih verilmezken 9 Ocak'tan sonra kullanıcılara sunulması bekleniyor.

İşte PUBG hesaplarından 11. sezonla ilgili yapılan o paylaşım...