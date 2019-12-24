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  • 24.12.2019 18:56
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 18:56

Kullananlar şoke oldu! bunu yapanlara hemen dava açıyor! WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın

ile ilgili yeni gelen bir haber kullanıcıları bir hayli yakından ilgilendiriyor. Whatsapp bu sefer kullanıcıları üzecek. Whatsapp kuralları sonrasında bunu yapanlara mahkeme yolu gözüktü. WhatsApp bunu yaparsanız size dava açacak! 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu. WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması. Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilir, çektiğiniz fotoğrafları ve videoları anlık olarak paylaşabilirsiniz, hem de hiçbir ücret ödemeden!

WhatsApp bunu yapanlara hemen dava açıyor!

Whatsapp cep telefonu kullanan hemen herkes tarafından kullanılıyor. Günümüzün en popüler mesajlaşma uygulaması arasında yer alıyor. Whatsapp'ta yaşanan gelişmeler ise haliyle milyonları etkiliyor. Bu bağlamda yaşantımızı kolaylaştıran WhatsApp uygulaması, açılan ortak söyleşi gruplarındaki tatsızlıklarla başımıza dert de olabiliyor. Grup üyelerinin ileti gönderimlerinde konu kurallarına uymamaları iletişimde gergin anlar yaşatabiliyor. 1.5 milyar aktif kullanıcısı ile sektörün en popüler platformu olan WhatsApp kuralları ihlal eden kullanıcılarını dava edeceğini duyurdu.

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