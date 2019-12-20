Alışverişte, ticarette, hatta evde otururken bile "Acaba dolandırılır mıyım, kazıklanır mıyım?" korkusuyla yaşıyoruz. Artık kimsenin kimseye güveni kalmadı... Sabah yazarı Yüksel Aytuğ da birçok kişinin başını yakan dolandırıcılara karşı uyardı.

Sabah yazarı Yüksel Aytuğ, son zamanlarda haber bültenlerinin dolandırıcılık haberlerinden geçilmediğini söyledi ve bu haberleri köşesinde sıraladı.

Whatsapp grubundan gelen korkunç bir mesajı okuyucuları ile paylaşan Aytuğ'un bir de uyarısı var:

SAHTE SERVİSLERE DİKKAT!

Alın size içimizdeki şüphe bulutlarını artıracak bir gelişme daha: Önemli uyarı, semtimizde harika paylaşımlar yapan ve annelerin yer aldığı bir Whatsapp grubundan geldi. Bir veli, sabah çocuğuyla birlikte okul servisini beklerken, önlerinde bir minibüs durmuş. Şoför demiş ki, "Sizin servis arızalandı. Yerine bizi gönderdiler. Alalım çocuğu..." Veli şüphelenmiş, bindirmemiş çocuğunu. Sonra okulu aramış. Okul yönetimi "Böyle bir olaydan haberimiz yok. Sizin servis, trafik yoğunluğundan gecikti, birazdan orada olacak" deyince faciadan döndüklerini anlamışlar. Meğer çocuk kaçırmanın yeni yöntemi buymuş. Evinin önünde yalnız ya da velisiyle birlikte servis bekleyen çocukları işte bu yöntemle avlıyorlarmış. Artık fidyeciler mi, sapıklar mı, organ tacirleri mi bilinmez ama bu konuda son derece uyanık olmakta fayda var. Özellikle çocuklarınıza sıkı sıkı tembihleyin, e mi!