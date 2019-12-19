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  • 19.12.2019 16:07
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 16:07

'ta o devir sona eriyor! Milyonlarca WhatsApp kullanıcısı 1 Ocak'tan sonra...

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan ve yaptığı yeniliklerle gündeme gelen 'ın aldığı yeni karar dikkat çekecek. Milyonlarca kişinin kullandığı WhatsApp, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren bazı telefonlara destek vermeyi kesecek. WhatsApp'ın yeni özelliklere daha fazla yer verebilmek için eski sürümleri gözden çıkarma kararı aldığı söyleniyor. Akıllı telefon kullanıcıları konuşulan bu kararla birlikte hangi telefonlara erişimin kesileceğini merak etmeye başladı. Peki, hangi telefonlarda artık WhatsApp kullanılmayacak? İşte detaylar...

WhatsApp'tan milyonları etkileyecek karar!

Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'a gelen yeni özellikler kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu kez dikkat çekecek bir gelişmeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. WhatsApp'ın 31 Aralık tarihinden itibaren bazı Android ve iOS sürümlerine desteği keseceği konuşulmaya başlandı. Peki, WhatsApp'ın bu kararından hangi marka ve model cihazlar etkilenecek? İşte merak edilenler...

31 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN...

Konuyla hakkında milyonların beklediği açıklama Facebook tarafından geldi. Facebook'un "Destek" sayfasından yapılan açıklamaya göre milyonlarca telefon 2020 yılında WhatsApp'a veda edecek.

WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.

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