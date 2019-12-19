Milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'a gelen yeni özellikler kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde bulunan popüler mesajlaşma uygulaması bu kez dikkat çekecek bir gelişmeyle kullanıcılarının karşısına çıktı. WhatsApp'ın 31 Aralık tarihinden itibaren bazı Android ve iOS sürümlerine desteği keseceği konuşulmaya başlandı. Peki, WhatsApp'ın bu kararından hangi marka ve model cihazlar etkilenecek? İşte merak edilenler...

31 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN...

Konuyla hakkında milyonların beklediği açıklama Facebook tarafından geldi. Facebook'un "Destek" sayfasından yapılan açıklamaya göre milyonlarca telefon 2020 yılında WhatsApp'a veda edecek.

WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.