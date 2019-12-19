Google'da son dakika erişim sorunu yaşanıyor. İnternet kullanıcıları saat 10.40 itibarıyla Google servislerine erişim sağlayamıyor. Google'a girmeye çalışan vatandaşlar 502 hatası ile karşı karşıya kalıyorlar. Google'daki erişim sorunu, diğer Google hizmetleri olan YouTube, Gmail, Google Analytics'e de yansıdı. Bu hata sonrası 'Google çöktü mü' soruları gündeme geldi. Peki, Google çöktü mü? Google ve YouTube neden açılmıyor? İnternete neden girilmiyor? İşte detaylar...

GOOGLE VE YOUTUBE ÇÖKTÜ MÜ?

Google ve YouTube sayfalarına erişim saat 10.40 itibarıyla sağlanamıyor. Bu sayfalara giriş yapılmaya kalkıldığında "The server encounterede a temporary error and could not complete your request. Please trt again 30 seconds. That's all we know" yani "Server geçici bir hatayla karşı karşıya kaldı ve şu anda sizin isteğinizi tamamlayamıyor. 30 saniye içinde tekrar deneyiniz." hatası ekranlara geliyor.

BAKAN SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, "Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, Google servislerinde yaşanan sıkıntıya ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu sıkıntıların global bir sorun olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Google servislerinde global sorunlar (Yunanistan, Romanya, Bulgaristan gibi) olup, ülkemizde de hissedilmektedir. Türkiye'deki operatörlerimizden kaynaklı bir arıza bulunmamaktadır. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) ekiplerimiz süreci yakından takip etmektedir. Türkiye'nin verisi Türkiye'de kalmalıdır."

BTK'DAN AÇIKLAMA GELDİ!

Son dakika gelen bir diğer bilgiye göre de, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) yapılan açıklamada, kesintinin Türkiye ya da BTK kaynaklı olmadığı, çalışmalara devam edildiği belirtildi.

Öte yandan bazı kullanıcılar VPN ile bazı ülkeler üzerinden Google'a ve hizmetlerine erişebildiğini iddia ediyor.