Facebook'un bünyesinde yer alan ve yaptığı yeniliklerle gündeme gelen WhatsApp'ın yeni kararı çok konuşulacak. WhatsApp, 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren destek vermeyi kesecek. Akıllı telefon kullanıcıları konuşulan bu kararla birlikte hangi telefonlara erişimin kesileceğini merak ediyor. WhatsApp'ın yeni özelliklere daha fazla yer verebilmek için eski sürümleri gözden çıkarma kararı aldığı söyleniyor. Peki, hangi telefonlarda artık WhatsApp kullanılmayacak? İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

31 ARALIK TARİHİNDEN İTİBAREN...

Konuyla hakkında milyonların beklediği açıklama Facebook tarafından geldi. Facebook'un "Destek" sayfasından yapılan açıklamaya göre milyonlarca telefon 2020 yılında WhatsApp'a veda edecek.

WhatsApp, Windows Mobile ve iOS 7 ile alt sürüm işletim sistemini kullanan telefonlarda yeni yılda artık çalışmayacak.