Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, çatı şirket Alphabet'teki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. İkili, tüm yetkilerini şirketin diğer CEO'su olan ve ailesinin CIA'ya yakınlığı bilinen Hintli Sundar Pichai'ya devredeceklerini bildirdi. Kurucu başkanlar, "Yönetim yapımızı basitleştirmenin doğal zamanı gelmişti" dedi. Larry Page ve Sergey Brin, şirketi 1998'de Stanford Üniversitesi'nde doktora yaparken kurmuştu.
- Teknoloji
- 05.12.2019
- Gazete
Google'ın kurucuları şirket yönetimini devretti
Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, çatı şirket Alphabet'teki görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı. İkili, tüm yetkilerini şirketin diğer CEO'su olan ve ailesinin CIA'ya yakınlığı bilinen Hintli Sundar Pichai'ya devredeceklerini bildirdi.
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