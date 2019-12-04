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  • 04.12.2019 16:05
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 16:11

Son dakika: yayımlandı!

Son dakika haberine göre, yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı!

Son dakika haberine göre, yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.

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