Son dakika haberine göre, NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
Son dakika haberine göre, NATO Londra Deklarasyonu yayımlandı. Deklarasyonda "Terörizm bütün türleri ve tezahürleriyle hepimiz için tehdit olmaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
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