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  • 04.12.2019 14:16
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 14:16

MSB duyurdu: / 45 masum sivili katletti!

, yaptığı açıklamada "Terör örgütü /, bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı" ifadelerini kullandı.

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