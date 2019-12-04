Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Terör örgütü PKK/YPG, Barış Pınarı bölgesinde ve yurt içinde 9 Ekim'den itibaren 45 masum sivili katletti, 244 sivili de yaraladı" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
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