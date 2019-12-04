WhatsApp'a WhatsApp kullanıcılarının ilgi göstereceği yeni bir özelliği daha test ediyor. Android'deki WhatsApp 2.19.348 beta sürümünde keşfedilen özelliğe göre gönderilen mesajlar artık zamanlanarak otomatik olarak silinecek. Yani kısacası Popüler m