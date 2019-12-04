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  • 04.12.2019 14:04
  • Son Güncelleme: 04.12.2019 14:11

davasında flaş karar!

Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden olan , yeniden yapılan yargılamada "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından 11 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme, ve hakkındaki "örgüte dahil olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım" suçunda ise zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verdi.

Kürşat Yılmaz davasında flaş karar!

Suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle 66 yıl hapis cezasına çarptırılan yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden 'ın Yargıtay'dan dönen davasında, karar çıktı.

Kürşat Yılmaz'ın "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek" ve "Yağmaya teşebbüs" suçlarından toplam 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklar 'in ve Serkan Tektaş'ın örgüte para yardımında bulunmak suçundan açılan davalarının zamanaşımı süresi dolduğu gerekçesiyle düşme kararı verildi.

Ayrıca sanık Cemal Enginyurt hakkında "Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek" ve "Nitelikli yağmaya teşebbüs" suçlarından beraat kararlarının bozulmasına yönelik 24 Haziran 2018'de 27. dönem milletvekili seçilmesi dolayısıyla dosyasının ayrılmasına ve yargılamanın durdurulmasına karar verildi.

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