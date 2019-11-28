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  • 28.11.2019 17:45
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 17:45

'ın yeni özelliği çok konuşulacak! Kendi kendine yok olmasıyla bilinen o özellik geliyor

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan yaptığı yeni güncellemeleriyle gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak parmak izi kilit özelliğini iOS ve Android sürümlerinde aktif hale getiren WhatsApp yeni özelliğiyle çok konuşulacak. Popüler mesajlaşma uygulamasının kendi kendine yok olan mesaj özelliğini kullanıcılarının beğenisine sunmaya hazırlandığı konuşuluyor. Peki, yeni özellik nasıl olacak? İşte yeni güncellemeye dair merak edilenler...

WhatsApp'a WhatsApp kullanıcılarının ilgi göstereceği yeni bir özelliği daha test ediyor. Android'deki WhatsApp 2.19.348 beta sürümünde keşfedilen özelliğe göre gönderilen mesajlar artık zamanlanarak otomatik olarak silinecek. Yani kısacası Popüler m

Dünyada milyonların kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edeceği yenilikler ile gündemde yerini aldı. Son olarak parmak izi kilit özelliğiyle gündeme gelen WhatsApp'ın kullanıcılarının ilgi göstereceği yeni bir özelliği test edildiği konuşuluyor. WhatsApp 2.19.348 beta sürümünde keşfedilen özellikle birlikte mesajların zamanlanarak silinebileceği öğrenildi.

ZAMANLANDIKTAN SONRA KENDİ KENDİNE YOK OLACAK

WhatsApp 2.19.348 beta sürümünde yer alan bilgiye göre mesajların zamanlanarak, belirlenen sürenin ardından yok olacağı görüldü. Test edilen bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli olmadı.

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