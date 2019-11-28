Dünyada milyonların kullandığı anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp bir kez daha platforma entegre edeceği yenilikler ile gündemde yerini aldı. Son olarak parmak izi kilit özelliğiyle gündeme gelen WhatsApp'ın kullanıcılarının ilgi göstereceği yeni bir özelliği test edildiği konuşuluyor. WhatsApp 2.19.348 beta sürümünde keşfedilen özellikle birlikte mesajların zamanlanarak silinebileceği öğrenildi.

ZAMANLANDIKTAN SONRA KENDİ KENDİNE YOK OLACAK

WhatsApp 2.19.348 beta sürümünde yer alan bilgiye göre mesajların zamanlanarak, belirlenen sürenin ardından yok olacağı görüldü. Test edilen bu özelliğin ne zaman kullanıma sunulacağı henüz belli olmadı.