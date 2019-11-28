Instagram ne zaman düzelecek? Instagram akış yenilenemedi sorunu düzeldi mi?

Instagram akış yenilenemedi sorunu düzeldi mi sorusu günün en çok araştırılanları arasında yerini aldı. Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kullanıcısı olan Instagram'da 17.00'den itibaren yaşanan "Akış yenilenemedi" sorusunun nedeni kullanıcılar tarafından merak ediliyor. Peki, Instagram ne zaman düzelecek? İşte merak edilen detaylar...

INSTAGRAM NE ZAMAN DÜZELECEK?

Instagram'da bazı kullanıcılar "Akış yenilenemedi" sorunuyla karşı karşıya geliyor. Uygulamada bazı kullanıcılarda yavaşlama yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılarda da hiçbir sorun bulunmuyor. Konuya dair Instagram'dan resmi bir açıklama yapılmadı.

Canlı arıza haritası üzerinden sorun şu şekilde gözüküyor:

INSTAGRAM HAKKINDA

2010 tarihinde Kevin Systorm ve Mike Krieger tarafından kurulan ve ilk olarak Burbn ismiyle piyasaya çıkan İnstagram, dünya çapında 500 milyon kullanıcıya sahiptir.

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.