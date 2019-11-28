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  • 28.11.2019 19:13
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 19:34

? ve ne zaman düzelecek? Erişim sorunu...

Dünyada ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan Facebook'da şu saatlerde bir çökme yaşanıp yaşanmadığı merak konusu oldu. Sosyal medya platformu Facebook'a giren kullanıcılar çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle arama motorlarında şu sıralarda merakla araştırılan sorular arasında sorusu yer alıyor.

Facebook'ta erişim sorunu yaşanıyor!

Bugün akşam saatlerinden itibaren Facebook'ta erişim sorunu yaşandığı konuşulmaya başlandı. Şu sıralar Instagram ve Facebook'a giren kullanıcılar çeşitli erişim sorunlarıyla karşı karşıya kaldı. Facebook ve Instagram'da erişim problemleri yaşanmaya başlandığı kullanıcıların konuştuğu konular arasında bulunuyor. Peki, Facebook neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte merak edilenler...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ?

Facebook'ta birçok kullanıcı erişim problemleriyle karşılaştı. Uygulamada bazı kullanıcılarda yavaşlama yaşandığı belirtilirken, bazı kullanıcılarda da hiçbir sorun bulunmuyor. Konuya dair Facebook'tan resmi bir açıklama yapılmadı.

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