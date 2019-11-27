Telefon almak isteyenler için fiyat ve fiyata göre performans önemli bir noktadır. Uygun fiyatlı telefonun performansları iyiyse o telefon daha çok tercih edilmektedir. Telefon fiyatları 500 TL den başlayıp 15.000 TL ye kadar artabiliyor. Uzun süredir alınan bir karar doğrultusunda artık kredi kartı ile telefon alımı yasaklanmıştı. Yasal değişiklikler sonucu mağazalarda kredi kartı ile telefon alınmamaktadır. Ancak bazı mağazalarda taksit işlemi gerçekleştirilmektedir. Vatan Bilgisayar'ın yanı sıra Media Markt ve Teknosa gibi büyük marketler de cep telefonlarını taksitle satmaktadır.

AKILLI TELEFON FİYAT VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI

Herkeste bulunana akıllı telefonların fiyatları ve o fiyattaki bir telefonun özelliklerinin neler olduğu tüketiciler tarafından detaylı şekilde araştırılmaktadır. Telefonların daha hızlı daha kaliteli ve daha uygun olması her tüketicinin istediği noktalar. Uygun fiyatlı telefonlar mağazalarda şu şekilde sıralanmaktadır

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