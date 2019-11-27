Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 27.11.2019 15:51
  • Son Güncelleme: 27.11.2019 15:51

Fiyatı en ucuz performansı yüksek lar

Cep telefonları hayatımız için vazgeçilmez bir hal almıştır. Ülkemizde milyonlarca cep telefonu kullanıcısı bulunmaktadır. Vatandaşlar bütçeleri bağlamında telefonlara yöneliyor. almak isteyen tüketiciler fiyatı en ucuz ve performansı yüksek telefonları araştırıyor. Fiyatların bu denli değişmesini telefonun performansı neden oluyor. Piyasa da ise 500 lira ile 15000 lira arasında cep telefonu modelleri bulunmaktadır. Operatör firmalarından faturaya ek olarak satın alınan cep telefonları genellikle yüksek fiyatlara denk gelmektedir. O yüzden haberimizde taksitle nasıl alınır? Sorusuna da cevap verdik.

Fiyatı en ucuz performansı yüksek akıllı telefonlar

Telefon almak isteyenler için fiyat ve fiyata göre performans önemli bir noktadır. Uygun fiyatlı telefonun performansları iyiyse o telefon daha çok tercih edilmektedir. Telefon fiyatları 500 TL den başlayıp 15.000 TL ye kadar artabiliyor. Uzun süredir alınan bir karar doğrultusunda artık kredi kartı ile telefon alımı yasaklanmıştı. Yasal değişiklikler sonucu mağazalarda kredi kartı ile telefon alınmamaktadır. Ancak bazı mağazalarda taksit işlemi gerçekleştirilmektedir. Vatan Bilgisayar'ın yanı sıra Media Markt ve Teknosa gibi büyük marketler de cep telefonlarını taksitle satmaktadır.

AKILLI TELEFON FİYAT VE PERFORMANS KARŞILAŞTIRILMASI

Herkeste bulunana akıllı telefonların fiyatları ve o fiyattaki bir telefonun özelliklerinin neler olduğu tüketiciler tarafından detaylı şekilde araştırılmaktadır. Telefonların daha hızlı daha kaliteli ve daha uygun olması her tüketicinin istediği noktalar. Uygun fiyatlı telefonlar mağazalarda şu şekilde sıralanmaktadır

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriFiyatı en ucuz performansı yüksek akıllı telefonlar
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri