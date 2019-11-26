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  • 26.11.2019 16:32
  • Son Güncelleme: 26.11.2019 16:36

'a sürpriz güncelleme! kullananlar dikkat

Dünyada en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması olarak bilinen , kullanıcıları için yeni bir güncelleme yayınladı. Yayınlanan bu sürpriz güncelleme, bazı kullanıcılar için işe yarayabilecek çeşitli yenilikleri beraberinde getiriyor.

Sohbetler ekranının görünümünün değiştirilmesi, yapılan görsel değişiklikler arasında yer alıyor. Yeni görünüm sayesinde iPhone sahiplerinin mesajları içinde hızlı bir tarama yapması kolaylaşıyor. Buna ek olarak, VoiceOver modunu kullananların Braille klavyesiyle doğrudan mesaj gönderebilmesi de mümkün hâle geliyor. Çağrı bekletme desteği konusunda pek fazla bir açıklamaya gerek yok.

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