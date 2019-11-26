Sohbetler ekranının görünümünün değiştirilmesi, yapılan görsel değişiklikler arasında yer alıyor. Yeni görünüm sayesinde iPhone sahiplerinin mesajları içinde hızlı bir tarama yapması kolaylaşıyor. Buna ek olarak, VoiceOver modunu kullananların Braille klavyesiyle doğrudan mesaj gönderebilmesi de mümkün hâle geliyor. Çağrı bekletme desteği konusunda pek fazla bir açıklamaya gerek yok.
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