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  • 25.11.2019 14:15
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 14:19

İşte 'Beştepe'deki 'li' kumpasının mimarı 'tatil çetesi'

“Beştepe’de bir ’li” yalanıyla hedefe alınan CHP’li ’nin dün yaptığı basın açıklamasında kendisine yapılan kumpasın genel merkezdeki çete tarafından kurulduğunu söyledi. Bu kişilerin kim olduğunu daha sonra açıklayacağını söyleyen İnce, "Yazın aynı teknede tatil yapmışlardı" ifadelerini kullandı. O isimlerin kim olduğu sorusu yanıt buldu.

İşte 'Beştepe'deki CHP'li' kumpasının mimarı 'tatil çetesi'

'li , CHP 'nde kendisine kumpas kuranların geçen yaz aynı teknede tatil yaptıklarını söyledi.

İnce, CHP'nin içinde 'çete' olduğu yönündeki sözleri hatırlatılarak söz konusu çetenin kimlerden oluştuğu yönündeki soruya "Onlar kendilerini iyi bilirler. Mesela aynı teknede yazın tatil yapmışlardır. Onlar kendilerini bilirler" cevabını verdi.

Akşam'dan Ercan Öztürk'ün CHP Genel Merkezi'ne yakın kaynaklardan edindiği bilgiye göre İnce'nin sözünü ettiği teknede tatil olayı Çeşme'de yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcıları , , ve Grup Başkan Vekili Engin Özkoç geçen yaz Çeşme'de bir iş adamının teknesinde buluştu.

AYNI SİTEDE YAZIYORLAR
Bülent Kuşoğlu "Beştepe'deki CHP'li" haberinin kaynağı Talat Atilla ile aynı internet sitesinde yazarlık yapıyor, sitede iddiayı köşesine taşıyan Rahmi Turan'ın da yazıları yayımlanıyor.

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