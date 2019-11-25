"Beştepe'de bir CHP'li" yalanının medya ayağı olarak başı çeken FOX TV'den geri vites geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkararak kumpasa çanak tutan FOX TV, algı operasyonu tutmayınca saf değiştirdi.

KUMPAS TUTMAYINCA SAF DEĞİŞTİRDİ

FOX TV Anahaber Sunucusu Fatih Portakal, kumpas olduğu alenen ortaya çıkan iddia hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla Muharrem İnce'ye sahip çıkarak, CHP yönetimini hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU KUMPASIN AKTÖRÜ OLABİLİR"

Kumpasın mimarı Rahmi Turan'ın özründen sonra herhangi bir açıklama yapmayan Fatih Portakal, böyle bir kumpasta CHP'li yönetimin Muharrem İnce'nin yanında olmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir durumda araştırma talimatı vermesi gerektiğini söyleyen Portakal, "CHP lideri ise böyle yapmayıp işin kolayında. İktidar tarafinda önce komployu aramak" dedi.

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun eğer böyle bir araştırma talimatı vermezse kumpasın faktörlerinden biri olabileceğini söyledi.

RAHMİ TURAN VE TALAT ATİLLA'YA TEPKİ

Ortağı İsmail Küçükkaya ile aslında kumpasa çanak tuttuklarını unutan Portakal, Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya söyleyecek sözünün olmadığını belirterek, "Vicdanlarına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımları: