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  • 25.11.2019 12:28
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:44

, "Beştepe'de bir 'li" kumpası tutmayınca saf değiştirdi!

Anahaber Sunucusu , Sözcü yazarı Rahmi Turan’ın ortaya attığı ‘Beştepe’de bir ’li’ yalanı tutmayınca saf değiştirip ’ye sahip çıkan paylaşımlarda bulundu. Portakal, Kılıçdaroğlu’nun araştırma talimatı vermemesi halinde kumpas aktörlerinden biri olabileceğini söyledi.

Beştepe'de bir CHP'li kumpası tutmayınca saf değiştirdi

"Beştepe'de bir 'li" yalanının medya ayağı olarak başı çeken 'den geri vites geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu canlı yayına çıkararak kumpasa çanak tutan FOX TV, algı operasyonu tutmayınca saf değiştirdi.

KUMPAS TUTMAYINCA SAF DEĞİŞTİRDİ
FOX TV Anahaber Sunucusu , kumpas olduğu alenen ortaya çıkan iddia hakkında Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla 'ye sahip çıkarak, CHP yönetimini hedef aldı.

"KILIÇDAROĞLU KUMPASIN AKTÖRÜ OLABİLİR"
Kumpasın mimarı Rahmi Turan'ın özründen sonra herhangi bir açıklama yapmayan Fatih Portakal, böyle bir kumpasta CHP'li yönetimin Muharrem İnce'nin yanında olmamasını eleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun böyle bir durumda araştırma talimatı vermesi gerektiğini söyleyen Portakal, "CHP lideri ise böyle yapmayıp işin kolayında. İktidar tarafinda önce komployu aramak" dedi.

Portakal, Kılıçdaroğlu'nun eğer böyle bir araştırma talimatı vermezse kumpasın faktörlerinden biri olabileceğini söyledi.

RAHMİ TURAN VE TALAT ATİLLA'YA TEPKİ
Ortağı ile aslında kumpasa çanak tuttuklarını unutan Portakal, Rahmi Turan ve Talat Atilla'ya söyleyecek sözünün olmadığını belirterek, "Vicdanlarına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Fatih Portakal'ın o paylaşımları:

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