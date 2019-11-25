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  • 25.11.2019 12:50
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 12:54

'li , 'Kimse bana Türk'üm dedirtemez' diyen 'a 'de görev verdi!

yönetimine yaptığı atamalarla büyük tepki çeken 'li İBB Başkanı , bir skandal karara daha imza attı. İmamoğlu, "Kimse bana ne mutlu Türk'üm dedirtemez" diyen 'a İBB'de görev verdi. Öte yandan Zeynep Tanbay'ın eşi 'ın da hendek eylemlerinde müdahalesine sert eleştirdiği biliniyor.

'Kimse bana Türk'üm dedirtemez' diyen Tanbay'a İBB'de görev

Dansçı , 'ye profesyonel danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 'ın eşi olan Tanbay, "Kimse bana ne mutlu Türk'üm diyene dedirtemez" sözleriyle tepki çekmişti.

Uzun süre ABD'de kalan Zeynep Tanbay'ın 'ne danışmanlık hizmeti vermeye başladığı öğrenildi.

Ermeni soykırımı iddialarını destekleyen, hendek eylemlerinde müdahalesini eleştiren dansçı Zeynep Tanbay, "Kimse bana ne mutlu Türk'üm dedirtemez" sözleriyle de büyük tepki çekmişti.

Tanbay'ın tepki çeken paylaşımları:

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