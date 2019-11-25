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  • 25.11.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 09:03

Beştepe’de bir ’li kumpası tutmayan Kemal yine geri vites yaptı!

Katıldığı programında “Beştepe’de bir ’li” sorusuna ‘doğrudur’ yanıtı veren CHP Genel Başkanı Kemal , yine geri vites yaptı. Kılıçdaroğlu, laflarının çarpıtıldığını söyleyerek, “Partiyi karıştırmanın Erdoğan’ın amaçlarından biri olduğunu söyledim. ‘Doğrudur’ dedim. Gidenlere dair bir bilgim varmış gibi çarpıtılmak isteniyor” ifadelerini kullandı.

Kurultay yaklaşırken koltuğunu kaybetmek istemeyen Genel Başkanı Kemal , 'Beştepe'de bir CHP'li' yapanı tutmayınca söylediklerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu maşa olarak kullandığı ile yıllardır görüşmediğini söyleyerek, doğrudur sözünü aklamak için, "Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim." diye konuştu.

En büyük rakibi olarak gördüğü 'ye kurulan kumpasın ardından İnce'nin kendisini savunmak için yaptığı açıklamaları da eleştirmeye kalkan Kılıçdaroğlu, "Bu süreçte hiç kimse, açıklamaları ile saraya hizmet eder hale gelmemelidir." dedi.

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