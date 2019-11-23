Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 23.11.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 23.11.2019 16:57

2400 TL altı fiyata satılan telefonlar hangileri? İşte Xiaomi, Samsung, Huawei uygun fiyatlı telefonlar...

Telefon almayı düşünen binlerce kişi hakkında bilgi edinmek istiyor. Şu sıralar çok araştırılan konular arasında uygun fiyatlı telefonlar yer alırken kullandığı eski model telefonunu değiştirmek isteyenler özellikle 2400 TL altında satışa sunulan telefonların özellikleri hakkındaki bilgileri derledik. İşte 2400 TL altı fiyata satılan ve genel itibariyle kullanışlı donanıma sahip olan Samsung, Huawei, Xiaomi uygun fiyatlı telefonlar...

Uygun fiyatlı telefon almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında uygun fiyatlı akıllı telefonlar hakkında araştırmalarına devam ediyor. Eski model telefonunu değiştirmek isteyen pek çok kişi uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yazımızda 2400 TL altı fiyata satılan telefonlar hakkında tüm detayları derledik. İşte o telefonların listesi...

2400 TL'DEN DÜŞÜK AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2300 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

Diğer marka akıllı telefonlar için bir sonraki sayfaya geçiniz...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji Haberleri2400 TL altı fiyata satılan telefonlar hangileri? İşte Xiaomi, Samsung, Huawei uygun fiyatlı telefonlar...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri