2400 TL altı fiyata satılan telefonlar hangileri? İşte Xiaomi, Samsung, Huawei uygun fiyatlı telefonlar...

Uygun fiyatlı telefon almak isteyen vatandaşlar arama motorlarında uygun fiyatlı akıllı telefonlar hakkında araştırmalarına devam ediyor. Eski model telefonunu değiştirmek isteyen pek çok kişi uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Yazımızda 2400 TL altı fiyata satılan telefonlar hakkında tüm detayları derledik. İşte o telefonların listesi...

2400 TL'DEN DÜŞÜK AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2300 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP

Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi

4 GB RAM

Pil Gücü 4000 mAh

Ekran Boyutu 6,3 inç

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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