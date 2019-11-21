Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 21.11.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 21.11.2019 16:04

Milyonlar bekliyordu! 'ta yeni bir dönem başlıyor! ne zaman gelecek?

Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından kullanılan 'ta uzun süredir beklenen karanlık dönem nihayet başlıyor. Android ve iOS platformlarının her ikisinde de 'Karanlık Mod' seçeneği sunmayan WhatsApp gelen son bilgiler doğrultusunda gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. " ne zaman gelecek?" sorusu bu nedenle merakla araştırılıyor.

WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor!

WhatsApp kullanıcıları, mesajlaşma uygulamasına gelen güncellemeleri yakından takip ediyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça kullanıcıların oldukça ilgisini çekiyor. WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Peki, WhatsApp karanlık mod ne zaman gelecek? İşte merak edilen detaylar...

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Karanlık modun aktif olmasıyla birlikte hem iOS, hem de Android cihazlarda uygulama isteğe bağlı olarak kararacak.

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, hala çok önemli bir eksiğe sahip.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriMilyonlar bekliyordu! WhatsApp'ta yeni bir dönem başlıyor! WhatsApp karanlık mod ne zaman gelecek?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri