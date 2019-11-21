WhatsApp kullanıcıları, mesajlaşma uygulamasına gelen güncellemeleri yakından takip ediyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod oldukça kullanıcıların oldukça ilgisini çekiyor. WhatsApp, gelen son bilgilere göre bu özellik üzerinde son hazırlıklarını yapıyor. Peki, WhatsApp karanlık mod ne zaman gelecek? İşte merak edilen detaylar...

YENİ BİR DÖNEM BAŞLIYOR

Karanlık modun aktif olmasıyla birlikte hem iOS, hem de Android cihazlarda uygulama isteğe bağlı olarak kararacak.

Son zamanlarda birçok yeni özelliğe kavuşan WhatsApp, hala çok önemli bir eksiğe sahip.