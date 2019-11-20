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  • 20.11.2019 10:07
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 10:08

Kaybolan astsubaydan acı haber

’ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı’nda görevli astsubay 'ın cansız bedeni bulundu.

Kaybolan astsubaydan acı haber

'ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay 'ın cansız bedeni bulundu.

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