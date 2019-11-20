Kaybolan astsubaydan acı haber

Bartın'ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
Bartın'ın Amasra ilçesinde, eğitim dalışı sırasında kaybolan Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'nda görevli astsubay Hakan Karataş'ın cansız bedeni bulundu.
Ayrıntılar geliyor...
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