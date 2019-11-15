Yeni çipli kimlik kartı ve ehliyet nasıl alınır? Yeni çipli kimlik kartları, vize muafiyeti olup anlaşma yapılan ülkelere gerçekleştirilecek seyahatlerde seyahat belgesi olarak da kullanılabiliyor. Yeni kimlik kartı 10 yıl süreyle geçerli olurken, geçerlilik tarihi kart üzerinde yer alıyor. Yeni çipli kimlik kartı randevusu ise çağrı merkezinden, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Alo 199 Çağrı merkezinden ya da https://ekimlikrandevu.nvi.gov.tr web portalı üzerindeki T.C.Kimlik Kartı Randevu Sisteminden alınabiliyor. Ayrıca ehliyet değiştirme ya da yeni ehliyet çıkarma işlemi yapmanız gerekiyorsa ilk yapılması gerekenleri araştırdık

Yeni çipli kimli ve ehliyet alımları tüm hızıyla devam ediyor. Ehliyet ve yeni çipli kimlik almak için nüfus müdürlüklerine verilen fotoğraf, parmak izi ve imza, bütün işlemler için geçerli olacak. Vatandaşlar ALO 199 Vatandaş Etkileşim Merkezinden veya "randevu.nvi.gov.tr" internet adresinden işlemleri için kolayca randevu alabilecek. Kimliğini değiştirmeyenler vatandaşların 2023 yılına kadar, ehliyet belgesini yenilemeyenler vatandaşların ise 2020'nin sonuna kadar süreleri bulunuyor. İşte kimlik yenileme ücreti ve yeni kimlik randevusu alma bilgileri. ÇİPLİ KİMLİK KART ÜCRETİ NE KADAR? Kimlik değiştirme: 22.50 TL Evlilik sebebiyle kimlik değişimi: 22.50 TL Eski kimlik değiştirme: 22.50 TL Yeni doğan bebek için kimlik çıkarmak ücretsiz. Doğumdan itibaren 1 ay içinde bebeğin kaydı yapılmamışsa: 22.50 TL Kimlik kaybı: 45 TL DETAYLAR BİR SONRAKİ SAYFADA HABERİN DEVAMI

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