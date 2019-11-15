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  • 15.11.2019 16:39
  • Son Güncelleme: 15.11.2019 16:42

dünyaya duyurdu: 2 astronot şimdiye kadarki en karmaşık görevine başladı

, 2 astronotun kozmik ışınları ölçen adlı bir cihazın soğutma sistemi değiştireceklerini ve bu görevinin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık görev olduğunu açıkladı. AMS olarak adlandırılan cihaz 600 fizikçinin, 56 kurumdan ve 16 ülkeden katılarak geliştirdiği bir proje. Astronotların sistemle ilgili çalışmaları NASA tarafından canlı yayınlanıyor.



NASA tarafından yapılan açıklamada, Luca Parmitano ve Andrew Morgan isimli astronotların cihazın soğutma işlemini değiştirme uzay görevine başladığı ve bu görevin şimdiye kadar denenmiş en karmaşık uzar görevi olduğu belirtildi.

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