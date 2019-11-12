En ucuz fiyatlı akıllı telefonlar listesi, akıllı telefon almayı düşünen pek çok kişinin gündeminde bulunuyor. Kullandığı telefonu değiştirmek isteyen uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu yıl yapılan düzenlemeyle 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Peki, 2500 TL'den düşük akıllı telefonlar hangileri? İşte cevabı...

2500 TL'DEN DÜŞÜK AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2300 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP

Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi

4 GB RAM

Pil Gücü 4000 mAh

Ekran Boyutu 6,3 inç

Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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