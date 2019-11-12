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  • 12.11.2019 16:35
  • Son Güncelleme: 12.11.2019 16:50

2500 TL'den düşük lar hangileri? İşte Huawei, Samsung, Xiaomi marka uygun fiyatlı telefon listesi

Telefon almayı düşünen vatandaşlar uygun fiyatlı lar hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Birçok teknolojik cihaz satan firmanın sitesine giren vatandaşlar özellikle 2500 TL altı akıllı telefonların hangileri olduğunu merak ediyor. 2019 yılında alınan kararla özel tüketim vergisi yüzde 25 artış gösterdi. Yeni düzenlemeye göre 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Peki, 2500 TL'den düşük akıllı telefonlar hangileri? İşte Huawei, Samsung, Xiaomi marka uygun telefonlar listesi

En ucuz fiyatlı akıllı telefonlar listesi, akıllı telefon almayı düşünen pek çok kişinin gündeminde bulunuyor. Kullandığı telefonu değiştirmek isteyen uygun fiyatlı telefonlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu yıl yapılan düzenlemeyle 640 TL'den daha fazla olmayan akıllı telefonlardan yüzde 25 oranında vergi alınacak. Peki, 2500 TL'den düşük akıllı telefonlar hangileri? İşte cevabı...

2500 TL'DEN DÜŞÜK AKILLI TELEFONLAR HANGİLERİ?

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Ortalama Fiyat Aralığı: 2300 TL

Ön (Selfie) Kamera 13 MP
Dahili Hafıza 64 GB RAM Kapasitesi
4 GB RAM
Pil Gücü 4000 mAh
Ekran Boyutu 6,3 inç
Kamera Çözünürlüğü 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP

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