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  • 09.11.2019 15:56
  • Son Güncelleme: 09.11.2019 16:00

Mobile için bomba güncelleme! Yabani Öfke ortalığı kasıp kavuracak! İşte yenilikler...

tarafından yapılan güncellemeler yakından takip ediliyor. Tencent Games, PUBG Mobile'ın yeni dev içerik güncellemesiyle beraber Royale Pass'in 10. sezonunda yer alan Yabani Öfke'yi duyurdu. PUBG ile ilgili gelişmeleri yakından takip eden oyuncular PUBG Mobile'ın yeni güncellemesini ve 10. sezonda yer alacak özellikleri merak ediyor. İşte oyunda güncellemeyle birlikte yer alacak özellikler...

Kasım ayının ilk günlerinden itibaren PUBG'de 10. sezon heyecanı yaşanıyor. 10. sezon hakkında PUBG'nin sosyal medya hesaplarından beklenen açıklama geldi. PUBG meraklıları aynı zamanda yeni sezonda yer alacak yeni özellikleri de merak ediyor. PUBG Mobile'a güncellemeyle birlikte "Şahin" evcil hayvanı, yeni bir haritayı, birçok yenilik ve iyileştirme gelmesi bekleniyor. İşte güncellemeye dair merak edilen bilgiler...

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

"Yabani Öfke" temalı güncelleme ortalığı kasıp kavuracak. İşte güncellemede yer alan detaylar...

Güncellenmiş 8 günlük ödüller
Platinum ve Crown Tier'lar için Sezon sistemi'nde Tier Koruması eklendi
Yenilenmiş Arcade Modu
Takım kurma kanal geliştirmeleri
Klan durumu detayı eklendi
Görevler için takım kurma önerileri
Ek oyun içi iyileştirmeler

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