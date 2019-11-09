Kasım ayının ilk günlerinden itibaren PUBG'de 10. sezon heyecanı yaşanıyor. 10. sezon hakkında PUBG'nin sosyal medya hesaplarından beklenen açıklama geldi. PUBG meraklıları aynı zamanda yeni sezonda yer alacak yeni özellikleri de merak ediyor. PUBG Mobile'a güncellemeyle birlikte "Şahin" evcil hayvanı, yeni bir haritayı, birçok yenilik ve iyileştirme gelmesi bekleniyor. İşte güncellemeye dair merak edilen bilgiler...
PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?
"Yabani Öfke" temalı güncelleme ortalığı kasıp kavuracak. İşte güncellemede yer alan detaylar...
Güncellenmiş 8 günlük ödüller
Platinum ve Crown Tier'lar için Sezon sistemi'nde Tier Koruması eklendi
Yenilenmiş Arcade Modu
Takım kurma kanal geliştirmeleri
Klan durumu detayı eklendi
Görevler için takım kurma önerileri
Ek oyun içi iyileştirmeler
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