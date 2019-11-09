Kasım ayının ilk günlerinden itibaren PUBG'de 10. sezon heyecanı yaşanıyor. 10. sezon hakkında PUBG'nin sosyal medya hesaplarından beklenen açıklama geldi. PUBG meraklıları aynı zamanda yeni sezonda yer alacak yeni özellikleri de merak ediyor. PUBG Mobile'a güncellemeyle birlikte "Şahin" evcil hayvanı, yeni bir haritayı, birçok yenilik ve iyileştirme gelmesi bekleniyor. İşte güncellemeye dair merak edilen bilgiler...

PUBG MOBİLE GÜNCELLEMESİNDE NELER VAR?

"Yabani Öfke" temalı güncelleme ortalığı kasıp kavuracak. İşte güncellemede yer alan detaylar...

Güncellenmiş 8 günlük ödüller

Platinum ve Crown Tier'lar için Sezon sistemi'nde Tier Koruması eklendi

Yenilenmiş Arcade Modu

Takım kurma kanal geliştirmeleri

Klan durumu detayı eklendi

Görevler için takım kurma önerileri

Ek oyun içi iyileştirmeler