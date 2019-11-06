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  • 06.11.2019 17:22
  • Son Güncelleme: 06.11.2019 17:23

9. sezon ne zaman bitiyor? PUBG 10. sezon ne zaman başlayacak? Yeni sezon için açıklama geldi!

'de Kasım ayının ilk günlerinden itibaren 10. sezon heyecanı yaşanıyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından yakından takip edilen PUBG'de yeni sezon için heyecanlı bekleyiş başladı. PUBG meraklıları aynı zamanda yeni sezonda yer alacak yeni özellikleri de merak ediyor. 10. sezon hakkında PUBG'nin sosyal medya hesaplarından beklenen açıklama geldi. İşte 10. sezona dair merak edilenler...

PlayerUnknown's Battlegrounds dünya genelinde "battle royale" tarzı oyunlar arasında en çok oynanan oyunların başında bulunuyor. Büyük bir ilgiyle oynanan PUBG'de 9. sezonun sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Peki, PUBG Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

PUBG MOBİLE 10. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Royale Pass 10. sezon hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Kasım'da yeni sezon geliyor. Yeni içeriklere, yeni görevlere ve yeni temaya hazır mısın?" ifadelerine yer verildi. PUBG'nin 9. sezonu 7 Kasım tarihinde sona erecek.

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