PlayerUnknown's Battlegrounds dünya genelinde "battle royale" tarzı oyunlar arasında en çok oynanan oyunların başında bulunuyor. Büyük bir ilgiyle oynanan PUBG'de 9. sezonun sona ermesine çok az bir zaman kaldı. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. Peki, PUBG Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

PUBG MOBİLE 10. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Royale Pass 10. sezon hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Kasım'da yeni sezon geliyor. Yeni içeriklere, yeni görevlere ve yeni temaya hazır mısın?" ifadelerine yer verildi. PUBG'nin 9. sezonu 7 Kasım tarihinde sona erecek.