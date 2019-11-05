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  • 05.11.2019 17:08
  • Son Güncelleme: 05.11.2019 17:14

Milyonlar dikkat! 'ın yeni özelliği dikkat çekecek! Parmak izi kilidi nasıl aktif edilir?

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan mesajlaşma uygulaması tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler dikkat çekiyor. WhatsApp yine milyonlarca kişinin dikkatini çekecek bir özelliği kullanıma sundu. Güvenlik için son derece önemli olan "Parmak izi kilidi" yakın bir zamanda Android ve iOS işletim sistemlerinde aktif edildi. Şimdi WhatsApp kullanıcıları "Parmak izi kilidi nasıl aktif edilir?" sorusuna yanıt arıyor.

WhatsApp her dönem yeni özelliklerini yaptığı güncellemelerle kullanıcılarına sunuyor. Bir süredir karanlık mod desteği için çalışmalarına devam eden şirket yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp, Android ve iOS kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisini aktif hale getirdi. Peki, WhatsApp'ta parmak izi kilidi nasıl aktif edilir? İşte cevabı...

PARMAK İZİ ÖZELLİĞİ AKTİF HALE GETİRİLDİ

Kullanıcılar, parmak izi özelliğini aktif hale getirdiğinde WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak iziyle giriş yapacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak. Parmak izi uygulamasını açmayanlar ise normal şekilde kullanmaya devam edecek.

PARMAK İZİ KİLİDİ NASIL AKTİF EDİLİR?

Özelliği aktif etmek için ilk önce Ayarlar'a girmeniz gerekiyor. Ardından "Hesap" kısmına tıklayarak oradan "Gizlilik" kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Buradan Parmak izi kilidine tıkladığınızda Parmak iziyle aç seçeneğini aktif edebilirsiniz.

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