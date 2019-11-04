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  • 04.11.2019 17:36
  • Son Güncelleme: 04.11.2019 17:40

'nin yeni sezon açıklaması heyecan yarattı! 10. sezon ne zaman başlayacak? Yeni silah dikkat çekecek

dünya genelinde sevilen oyunların başında yer alıyor. Büyük bir ilgiyle oynanan PlayerUnknown's Battlegrounds tarafından yapılan güncellemeler PUBG meraklıları tarafından takip ediliyor. PUBG'de 9. sezon çok yakında sona erecek. Yeni sezonla birlikte oyuna gelecek yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından merakla bekleniyor. PUBG'nin sosyal medya hesaplarından dikkat çeken bir açıklama yapıldı. Peki, PUBG Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak? İşte cevabı...

Milyonlarca kişi tarafından büyük bir ilgiyle oynanan PUBG'de 10. sezon için geri sayım başladı. PUBG'de 9. sezonun bitmesi için geri sayım devam ederken aynı zamanda yeni sezonda yer alacak yeni özellikler de araştırılıyor. 10. sezon hakkında PUBG'nin sosyal medya hesaplarından beklenen açıklama geldi. Peki, PUBG Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak. İşte 10. sezona dair merak edilen bilgiler...

PUBG MOBİLE 10. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG Royale Pass 10. sezon hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada "9 Kasım'da yeni sezon geliyor. Yeni içeriklere, yeni görevlere ve yeni temaya hazır mısın?" ifadelerine yer verildi. PUBG'nin 9. sezonu 7 Kasım tarihinde sona erecek.

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