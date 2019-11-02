Battle royale tarzı oyunlar arasında büyük bir ilgiyle oynanan PlayerUnknown's Battlegrounds yani kısaca PUBG tarafından yapılan güncellemeler merakla takip ediyor. Özellikle güncellemeyle birlikte oyuna gelen yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. PUBG'de 9. sezon çok yakında sona erecek. Peki, PUBG Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak?

PUBG MOBİLE 10. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG 10. sezon tarihi henüz belli olmadı. Tencent Games'ten konu hakkında açıklama beklenirken PUBG'nin 9. sezonu 7 Kasım tarihinde sona erecek.