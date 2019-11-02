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  • 02.11.2019 19:15
  • Son Güncelleme: 02.11.2019 19:29

Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak? 10. sezon öncesi yeni silah ve envanterler...

'de 9. sezonun sona ermesi için geri sayım başladı. Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından oynanan PUBG'de yeni sezon öncesi detaylar merak ediliyor. 10. sezon hakkında PUBG'nin sosyal medya hesaplarından açıklama beklenirken 10. sezon ne zaman başlayacak sorusu araştırılıyor. Peki, PUBG 10. sezon öncesi yeni silah ve envanterler açıklandı mı? İşte 10. sezona dair merak edilen bilgiler...

Battle royale tarzı oyunlar arasında büyük bir ilgiyle oynanan PlayerUnknown's Battlegrounds yani kısaca PUBG tarafından yapılan güncellemeler merakla takip ediyor. Özellikle güncellemeyle birlikte oyuna gelen yeni silah ve envanterler oyuncular tarafından heyecanla bekleniyor. PUBG'de 9. sezon çok yakında sona erecek. Peki, PUBG Mobile 10. sezon ne zaman başlayacak?

PUBG MOBİLE 10. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

PUBG 10. sezon tarihi henüz belli olmadı. Tencent Games'ten konu hakkında açıklama beklenirken PUBG'nin 9. sezonu 7 Kasım tarihinde sona erecek.

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