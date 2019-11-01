WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'ta kullanıcılar tarafından bir süredir merakla beklenen o özellik için açıklama yapıldı. WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisin aktif hale getirecek.

AKTİF HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek durumunda olacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak.