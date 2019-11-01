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  • 01.11.2019 20:40
  • Son Güncelleme: 01.11.2019 20:40

'ta milyonları sevindirecek gelişme! Güvenlik için önemli olan o özellik kullanıma sunulacak

Sosyal medya devi Facebook'un bünyesinde yer alan ve milyonlarca kişi tarafından kullanılan her dönem yeni özelliklerini kullanıcılarına sunuyor. Uzun zamandır karanlık mod desteği için çalışmalarına devam eden şirket yeni bir özellikle gündeme geldi. WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisini aktif hale getirecek.

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor! Artık o özellikle...

WhatsApp tarafından kullanıcılara sunulan yeni özellikler kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan WhatsApp'ta kullanıcılar tarafından bir süredir merakla beklenen o özellik için açıklama yapıldı. WhatsApp, Android kullanıcılarının uzun süredir beklediği parmak izi teknolojisin aktif hale getirecek.

AKTİF HALE GETİRİLMESİ GEREKİYOR

Kullanıcılar, WhatsApp uygulamasına girmek istediklerinde artık parmak izini vermek durumunda olacak. Elbette parmak izi ayarını aktif hale getiren kullanıcılar için bu durum geçerli olacak.

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