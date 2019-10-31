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  • 31.10.2019 20:00
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 20:01

'ta kullanıcıları şaşırtacak değişim! Yeni güncellemeyle çok kullanılan özellik tarih mi oluyor?

Dünya genelinde ve Türkiye'de milyonlarca kişi tarafından aktif bir şekilde kullanılan 'ın yeni bir karar aldığı iddia ediliyor. Pek çok internet, haber sitesi ve sosyal medyada yer alan iddialara göre WhatsApp'a gelecek güncelleme sonrası 'son görülme' özelliğinin kalkacağı yönündeydi. Bu gelişmelerin ardından dün yaşanan teknik bir hata sonrası WhatsApp'ta gizlilik ayarları değiştiği görüldü.

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza sonrasında kullanıcıların gizlilik ayarları değişti. Son görülme özelliği bir anda yok oldu. Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar "WhatsApp son görülme kalktı mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Son dönemde ortaya atılan iddialara göre yeni güncellemeyle birlikte 'son görülme' özelliğinin kaldırılacağı konuşuluyor.

WHATSAPP'TA SON GÖRÜLME KALDIRILACAK MI?

Dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı WhatsApp kullanıcıları, son görülme özelliğinin kalkıp kalkmadığı sorularına yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki, WhatsApp'ın son görülme özelliği halen kullanılıyor. Dün yaşanan teknik bir arızadan dolayı bazı kullanıcıların gizlilik ayarları kontrol dışında değişti. Gizlilik ayarlarınızdan eski haline getirebilirsiniz.

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