Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta dün yaşanan teknik bir arıza sonrasında kullanıcıların gizlilik ayarları değişti. Son görülme özelliği bir anda yok oldu. Bu gelişmeyle birlikte kullanıcılar "WhatsApp son görülme kalktı mı?" sorusuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Son dönemde ortaya atılan iddialara göre yeni güncellemeyle birlikte 'son görülme' özelliğinin kaldırılacağı konuşuluyor.

WHATSAPP'TA SON GÖRÜLME KALDIRILACAK MI?

Dünyanın en çok kullanılan iletişim ağı WhatsApp kullanıcıları, son görülme özelliğinin kalkıp kalkmadığı sorularına yanıt arıyor. Hemen belirtelim ki, WhatsApp'ın son görülme özelliği halen kullanılıyor. Dün yaşanan teknik bir arızadan dolayı bazı kullanıcıların gizlilik ayarları kontrol dışında değişti. Gizlilik ayarlarınızdan eski haline getirebilirsiniz.