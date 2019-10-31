Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanan PUBG'den hile yapan oyunculara dikkat çeken bir uyarı yapıldı. PUBG'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla bu durumun önüne geçmek için büyük cezalar verileceği belirtildi. PUBG Mobile'da hile yaptığı tespit edilen kişilerin listesi de kişilere sunulacak.

DETAYLAR HERKESLE PAYLAŞILACAK

Özellikle diğer oyuncuların rapor ve şikayetlerini dikkate alma hususunda daha da hassas davranacak olan PUBG Mobile, hile yapan kullanıcıların güncel listesini de herkesle paylaşacak.