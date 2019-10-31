Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 31.10.2019 16:57
  • Son Güncelleme: 31.10.2019 16:57

Mobile'da onu yapan kişilere uyarı! Büyük cezalar verilmeye başlanacak! 10 yıla kadar...

Milyonlarca kişinin oynadığı 'de hile yapan oyunculara önemli bir uyarı yapıldı. PUBG'nin mobil versiyonunda çeşitli yöntemlerle hile yapması diğer oyuncuları olumsuz yönde etkiliyor. Yakın bir dönemde PUBG'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla bu durumun önüne geçmek için büyük cezalar verileceği belirtildi.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanan PUBG'den hile yapan oyunculara dikkat çeken bir uyarı yapıldı. PUBG'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamayla bu durumun önüne geçmek için büyük cezalar verileceği belirtildi. PUBG Mobile'da hile yaptığı tespit edilen kişilerin listesi de kişilere sunulacak.

DETAYLAR HERKESLE PAYLAŞILACAK

Özellikle diğer oyuncuların rapor ve şikayetlerini dikkate alma hususunda daha da hassas davranacak olan PUBG Mobile, hile yapan kullanıcıların güncel listesini de herkesle paylaşacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTeknoloji HaberleriPUBG Mobile'da onu yapan kişilere uyarı! Büyük cezalar verilmeye başlanacak! 10 yıla kadar...
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri