Türkiye'de en çok tercih edilen haberleşme aracı olan WhatsApp yayınlayacağı son güncelleme ile birlikte 4 yeni özellik sunacak. Artık neredeyse her telefonun olmazsa olmazı haline gelen WhatsApp, 4 yeni özellikle önümüzdeki günlerde kullanıcılarını şaşırtacak. Whatsapp'ın, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak uygulama içerisinde sorunların daha hızlı çözülmesi adına yayınlayacağı güncellemeler ile birlikte içeriğe eklediği 4 yeni özellik şu şekilde:

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