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  • 30.10.2019 16:31
  • Son Güncelleme: 30.10.2019 16:32

yeni siyle müthiş özellik! Müfettiş Gadget gibi hissedeceksiniz

yaptığı yeni lerle kullanıcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Whatsapp yeni dönemde oldukça fazla yenilikle karşınızda olacak. Gelecek özelliklerden biri, Instagram ya da benzer uygulamalarda olduğu gibi "Karanlık mod" özelliği. Bu pek şaşırtmadı. Uygulamada Dark Mode ve karanlık bildirim mesajları olacak. Aynı zamanda ülkemizde 45 milyonun üzerinde kullanıcısı bulunan WhatsApp'ın eleştirilen özelliği bu güncelleme ile ortadan kalkmış durumda. Diğer özellikleri ise haberimizde detaylı olarak verdik.

WhatsApp güncellemesiyle 4 bomba özellik!

Türkiye'de en çok tercih edilen haberleşme aracı olan WhatsApp yayınlayacağı son güncelleme ile birlikte 4 yeni özellik sunacak. Artık neredeyse her telefonun olmazsa olmazı haline gelen WhatsApp, 4 yeni özellikle önümüzdeki günlerde kullanıcılarını şaşırtacak. Whatsapp'ın, uygulamanın kullanımını kolaylaştırmak uygulama içerisinde sorunların daha hızlı çözülmesi adına yayınlayacağı güncellemeler ile birlikte içeriğe eklediği 4 yeni özellik şu şekilde:

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